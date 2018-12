Folgt dann auch der Oscar? Golden Globes: "Werk ohne Autor" ist nominiert

Hoffnung auf den Goldjungen

Gewinnt "Werk ohne Autor" in seiner Kategorie, steigen auch die Chancen, dass es mit einer Oscar-Nominierung und in der Folge vielleicht sogar mit einem zweiten Oscar für Florian Henckel von Donnersmarck klappt. Er hat den bislang letzten Oscar für Deutschland in der Kategorie "Bester ausländischer Film" mit seinem Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" (2006) geholt. Sein neuer Film ist der deutsche Beitrag für die 91. Oscar-Verleihung im kommenden Jahr. Die Oscar-Nominierungen werden erst für Anfang 2019 erwartet.