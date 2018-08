Folgen der Erderwärmung Grüne fordern Sofortprogramm zum Klimaschutz

In Städten fehlen Grünflächen und Frischluftschneisen

In der "WAZ" monierte sie zudem, dass die Städte nicht ausreichend auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet seien. Nötig seien etwa mehr Grünflächen, Frischluftschneisen, begrünte Fassaden und eine bessere Häuserdämmung. Dazu gehöre aber auch der Hochwasserschutz in den Städten, in denen heftige Regenfälle wegen der kompletten Versiegelung zu Überschwemmungen führten.