Kosten lassen sich nicht im Ansatz decken

Laut Immowelt kostet in München eine familientaugliche Wohnung (vier Zimmer, ab 80 Quadratmetern) inklusive Kaufnebenkosten im Schnitt rund 570 000 Euro. Eine Familie mit einem Kind erhält über zehn Jahre ein Baukindergeld von 12 000 Euro – das sind etwas mehr als zwei Prozent vom Kaufpreis der Wohnung. Damit lassen sich nicht mal im Ansatz die Nebenkosten beim Kauf – die auch noch direkt nach dem Erwerb anfallen – decken. Schlimmer ist die Lage im Landkreis Starnberg, dort ist die Quote noch geringer: Nur schlappe 1,2 Prozent des Immo-Preises übernimmt hier der Staat – so wenig wie nirgendwo anders in Deutschland. "In Ballungsräumen mit hoher Nachfrage und geringem Angebot haben sich die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren so stark verteuert, dass das Baukindergeld kaum Wirkung zeigen wird", sagt Immowelt-Chef Carsten Schlabritz. "München und dessen Speckgürtel sind dabei kein Einzelfall." Schlabritz kritisiert, dass sich durch das Baukindergeld die Eigentumsquote nicht wesentlich verändern werde – "besonders in angespannten Wohnungsmärkten ist der Effekt zu gering".