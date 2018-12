Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Ruth Waldmann, forderte eine massive Aufwertung des Berufs Hebamme, unter anderem durch bessere Vergütung. Christina Haubrich, gesundheitspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, begrüßte das Gründerpaket für Hebammen.

Hebamme im Interview: "Eine ganz gute Sache - aber ..."

Eine Hebamme über die Beschlüsse des Kabinetts und weitere Probleme ihres Berufsstands.

AZ: Frau Giesen, die Staatsregierung will einem Gründerzuschuss von 5000 Euro für Hebammen. Das muss Sie doch freuen.

ASTRID GIESEN: Das ist auf jeden Fall für diejenigen, die sich neu als Hebammen niederlassen, eine ganz gute Sache. Sie müssen ja erstmal in Vorleistung gehen, für Haftpflichtversicherung – das sind etwa 8000 Euro –, Rentenversicherung und Krankenversicherung. Und haben davor noch keinen Cent verdient. Für die ist das sehr hilfreich. Es gibt natürlich immer ein Aber.

Und zwar?

Das alles wäre nicht nötig, wenn wir adäquat bezahlt werden würden für unsere Leistung. Auf der Gebührenordnungs-Ebene und bei den Tarifen muss dringend nachjustiert werden, damit die Hebammen so bezahlt werden, wie es ihrem Einsatz, Engagement und der Verantwortung entspricht.

Das sieht die Staatsregierung nicht vor.

Die Gebührenverordnung läuft ja über den GKV-Spitzenverband. Da hat die Staatsregierung nicht so viel Einfluss drauf. Aber sie sollte trotzdem versuchen, darauf Einfluss zu nehmen.

Beschlossen wurde außerdem ein Hebammenstudiengang. In Bayern soll es ihn in München, Regensburg und Landshut geben. Das hatten Sie lange gefordert.

Dass wir gleich drei zu Beginn bekommen, ist wirklich super. Auch da gibt es wieder ein Aber. Denn es geht darum, dass diese Ausbildung wirklich auf gute Füße gestellt wird.

Wie kann das gelingen?

Es darf nicht nur die theoretische Ausbildung in der Hochschule finanziert werden, sondern auch die praktische. Und diese muss sehr breit aufgestellt werden. Die Krux, warum viele junge Kolleginnen nicht in den Kreißsaal gehen, ist ja, dass sie die Geburtshilfe, die sie in einer High-Tech-Klinik vorfinden, nicht suchen. Sie müssen in Geburtshäusern ausgebildet werden, in der außerklinischen Geburtshilfe, für Hausgeburten, im kleinen und großen Krankenhaus.

Die dreijährige Ausbildung soll komplett durch ein duales Studium abgelöst werden. Schreckt das nicht ab?

Die Zugangsvoraussetzung auch für die Berufsschule liegt schon jetzt bei zwölf Schuljahren. Das heißt, man braucht sowieso Fachabitur, Abitur oder eine Berufsausbildung. Und es macht in unserem Beruf keinen Sinn, zwei verschiedene Qualifikationen zu haben.

Das Kabinett will die Schließung von Geburtsstationen verhindern. Liegt Ihnen das Thema am Herzen?

Es liegt mir deswegen am Herzen, weil wir gerade im ländlichen Bereich sehen, dass Frauen sehr weite Fahrten in Kauf nehmen müssen. Und dass dadurch auch die außerklinische Geburtshilfe gefährdet ist – nämlich dann, wenn eine Frau bei einer solchen Geburt keine wohnortnahe Möglichkeit hat, in ein Krankenhaus zu fahren. Interview: