Fluss des Lebens, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL II, Captain Phillips, Drama

April 2009: Als Captain Richard Phillips (Tom Hanks) in Oman an Bord des gigantischen Containerschiffs "Maersk Alabama" geht, hat er ein ungutes Gefühl. Er soll mit seiner Crew Fracht- und Hilfsgüter nach Kenia bringen. Und tatsächlich: Noch während einer Notfall-Übung greift eine Gruppe von Piraten das Schiff an. Vier schmächtigen, aber schwer bewaffneten Somalis gelingt es, das Schiff zu kapern. Obwohl die Lage verfahren ist, versucht Captain Phillips alles, um Zeit zu gewinnen. Um die Crew zu schützen, bietet er sich schließlich den Seeräubern als Geisel an.