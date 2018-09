Eichstätt - Beim Absturz ihres Flugzeugs sind ein Fluglehrer und sein Schüler in Oberbayern lebensgefährlich verletzt worden. Die Maschine stürzte kurz nach dem Start vom Flugplatz in Eichstätt am Samstag aus etwa 50 Metern Höhe zu Boden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.