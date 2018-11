Ein neuer Flugsteig für zwölf Flugzeuge wird mehr als 320 Meter in das westliche Vorfeld des Flughafens hineinreichen. Das Gesamtkonzept für den Ausbau sieht einen in drei Ebenen gegliederten Baukörper vor, der aus einem an das Terminal 1 angrenzenden Gebäude und dem neuen Flugsteig besteht.