Einspruchsfrist läuft am Donnerstag aus

Um derartige Schutzmaßnahmen noch erzwingen zu können, will die Stadt beim Münchner Verwaltungsgericht nun Klage einreichen. Die Zeit drängt dabei ein bisschen. Die Einspruchsfrist läuft diesen Donnerstag nämlich aus. Noch am Mittwoch will sich der Stadtrat deshalb mit der Angelegenheit befassen.