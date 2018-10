Fluggerät in 65 Metern Höhe Heißluftballon am Strommast - Bergung hat begonnen

Ballon in Strommast - Passagiere weitgehend unverletzt

Der Heißluftballon hatte sich am späten Sonntagnachmittag in rund 65 Metern Höhe in dem Strommast verfangen. In einer aufwendigen und stundenlangen Rettungsaktion waren der etwa 70 Jahre alte Ballonpilot und fünf Passagiere im Alter von etwa 20 Jahren nach mehreren Stunden weitgehend unverletzt gerettet worden.