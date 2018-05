Zu guter Letzt musste der Linksaußen um seinen Einsatz im Rückspiel am Sonntag (14 Uhr, live im "BR" und im AZ-Liveticker) bangen, nachdem er beim 3:2-Auswärtserfolg der Sechzger in einem Zweikampf etwas abbekommen hatte. "Er hat einen Schlag auf die Wade gekriegt. Aber ich denke, dass er spielen kann", hatte Trainer Daniel Bierofka am Freitag erklärt.