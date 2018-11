Du hast keine Chance – also nutze sie! Gesundheits- minister Jens Spahn hat diesen alten Sponti-Spruch für sich entdeckt. Mag er auch im Rennen um die Merkel-Nachfolge aussichtslos sein, so legt er mit seinem Vorstoß zum Thema UN-Migrationspakt doch den Finger in die offene Wunde der CDU. Wieder einmal versäumt es Merkel, ihre Politik den Mitgliedern wie den Bürgern zu erklären und eine Debatte über Pro und Contra zuzulassen.