Flitterwochen müssen warten Harry und Meghan: So umweltfreundlich düsten sie zur Party

Nach der famosen Traumhochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36, "Suits"), künftig als Herzogin von Sussex bekannt, ging es für die Frischvermählten traumhaft weiter. In einem hellblauen Jaguar E-Type Concept Zero fuhren Meghan und Harry vom Schloss Windsor in Richtung Frogmore Haus, in dem Bräutigamvater Prinz Charles (69) zur Hochzeitsparty geladen hatte.