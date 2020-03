Flirt-Nachschub bei VOX Datingshow "Prince Charming" wechselt ins Free-TV

Bald gibt es im Free-TV eine "Gentlemen-Night": VOX holt die erste Staffel der Datingshow "Prince Charming" ins Free-TV. Wie der Sender mitteilte, wird das Erfolgsformat ab dem 20. April immer montags um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Das erste deutsche Gay-Dating-Format erschien vergangenes Jahr auf der RTL-Streamingplattform TV Now. Jüngst wurde die Show mit dem Grimme-Preis 2020 ausgezeichnet. In den neun Folgen sucht "Prince Charming" Nicolas Puschmann (28) unter 20 Singlemännern in Griechenland nach Mr. Right. In der "Gentlemen-Night" müssen jede Folge Kandidaten aus der Männer-Villa ausziehen.