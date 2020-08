Gegen PSG: Flick will Defensivtaktik umstellen

Ob es nur am kommenden Gegner oder auch den Nachlässigkeiten in der Abwehr lag – direkt nach dem Spiel hatte Flick taktische Veränderungen in der Verteidigung angekündigt. "Wir wissen, dass Paris sehr schnelle Spieler hat. Da müssen wir schauen, dass wir die Defensive etwas anders organisieren", sagte der Bayern-Trainer. Details dazu behielt er allerdings für sich.

"Wir spielen natürlich ein Spiel, mit dem wir immer hohes Risiko gehen durch das, dass wir so hoch stehen", sagte Innenverteidiger David Alaba. Lyon schaffte es am Mittwochabend mehrmals, die Münchner Defensive zu überlaufen. "Wir haben die Räume hinter der Abwehr nicht so gut verteidigt", sagte Flick, dem das "hohe Risiko" bewusst ist. "Man kann nicht immer jeden Ball verteidigen. Wir werden uns das heutige Spiel ansehen und das analysieren", ergänzte Alaba. Außerdem störten Flick die "leichtfertigen Ballverluste", die seine Elf gegen die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel abstellen müsse.

Jérôme Boateng muss gegen Lyon verletzt raus

Bitter: Womöglich wird Hansi Flick, der zuletzt dreimal in Folge dieselbe Startelf aufbot, seine Defensive ausgerechnet im Endspiel gegen die offensivstarken Franzosen umbauen müssen. Jérôme Boateng zog sich gegen Lyon eine Muskelverletzung zu und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Wie schwer die Verletzung wiegt und ob auch eine Teilahme im Endspiel gefährdet ist, ist noch unklar. Der 31-Jährige wurde in der Pause durch Niklas Süle ersetzt, dem die fehlende Spielpraxis nach seiner monatelangen Verletzungspause allerdings noch anzumerken war.

Dass die Defensivprobleme im Halbfinale phasenweise relativ deutlich aufgedeckt wurden, dürfte Hansi Flick angesichts des zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Weiterkommens nicht einmal ungelegen kommen. Anders als der berauschende Viertelfinal-Erfolg gegen Barca taugt der Sieg über Lyon nämlich keineswegs zur Überheblichkeit. Dass seine Stars das Training auch in den kommenden Tagen locker angehen werden, scheint vor dem Finale zumindest äußerst unwahrscheinlich.

