Thalkirchen - Süß, süßer, Tierbabys. Der Tierpark Hellabrunn kann sich im Moment über mehr als nur einen Neuzuwachs freuen. "Gerade bei Tieren, die in ihrem natürlichen Lebensraum gefährdet sind, freuen wir uns über erfolgreiche Nachzuchten", so Tierpark-Direktor Rasem Baban. Die sind in diesem Jahr definitiv gelungen.