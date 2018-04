Bereits in den vergangenen Tagen kam es im Münchner Osten zu mehreren Waldbränden. Begonnen hat die Serie vorletztes Wochenende in Waldperlach und Waldtrudering, am Karfreitag ging es in Keferloh und Hohenbrunn weiter, am Ostermontag standen Wälder in Unterhaching und Taufkirchen in Flammen - nun also wieder Waldperlach. Gebrannt hat, wie in den vorangegangenen Fällen auch, wieder Reitgras. Wie die Feuerwehr eklärte, brenne das eigentlich nicht einfach so.