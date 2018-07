München - Sommer ist die Zeit, in der die Haare heller und die Haut dunkler werden - und Sonnenanbeter oftmals nervige Bikinistreifen bekommen. Für die nahtlose Bräune lassen vor allem die Deutschen gerne die Hüllen fallen. Und das nicht nur im Urlaub, auch in und um München gibt es einige FKK-Strände und Badeseen, wo die Freikörperkultur erlaubt ist. Trotzdem muss man sich daran halten, sich nur in ausgewiesenen Bädern und Liegewiesen zu entkleiden.