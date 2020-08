In Deutschland und Österreich stehen 300 Berghütten im Eigentum der Sektionen des DAV, 68 in Deutschland, 180 in Österreich und der Rest in Südtirol. So betreibt die Sektion München gleich mehrere große Häuser in den bayerischen und österreichischen Bergen, darunter das auf der Zugspitze (siehe dazu auch Artikel rechts).

Sektionen mit Hütten in Österreich sind heuer besser dran

In Österreich hingegen können Kapazitäten voll ausgenutzt werden und die Maskenpflicht wird lax bis gar nicht gehandhabt, wie Bergtouristen beobachten. In bayerischen Hütten hingegen herrschen ausgetüftelte Einbahnregelungen, weitreichendes Maskengebot und Akkreditierungspflicht. Decken werden aus Hygienegründen auch nicht mehr gestellt, sondern müssen mitgebracht werden.

Die unterschiedliche Behandlung der Gäste in den bayerischen und österreichischen Alpen sei "schwer vermittelbar", räumt Hanspeter Mair vom DAV ein. Corona scheine in den österreichischen Bergen "keine Rolle mehr" zu spielen. "Gelockerte Maßnahmen in Anlehnung an die österreichischen Regeln" stehen daher auch auf der Wunschliste, die der DAV mit einem "Brandbrief" der Staatsregierung zusandte.

Der Aufweichung von Corona-Regeln "rein aus wirtschaftlichen Gründen" steht der Augsburger Sektionschef John allerdings skeptisch gegenüber: "Wir wollen nicht den Namen einer unserer Hütten mit der Überschrift 'Ischgl 2' in den Medien sehen." Sinnvoller wäre es, wenn Hütten-betreibende Vereine und Pächter "eine gewisse staatliche Unterstützung" bekommen würden.

