Die Entscheidung der Untersuchungskammer des sogenannten Club Financial Control Body (CFCB) teilte die Uefa mit. Milan darf damit in der kommenden Saison nicht an der Europa League teilnehmen, die der Verein durch Platz sechs in der Liga erreicht hatte. Die Italiener kündigten an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Der Fall wandert dadurch vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS.