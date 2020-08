News vom 15. August

+++ Pavard trainiert wieder mit dem Ball +++

Der zuletzt verletzt fehlende Weltmeister Benjamin Pavard könnte für das Halbfinale des FC Bayern in der Champions League wieder eine Option sein. Der 24-Jährige trainierte am Samstag mit dem Ball, wie der deutsche Rekordmeister twitterte. "Schön, dich wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen", schrieben die Bayern und veröffentlichten Bilder, die den Abwehrspieler bei der Arbeit mit dem Ball zeigten.

Der Franzose hatte sich Ende Juli beim Training eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen. Pavard war dem Team erst am Donnerstag zum Finalturnier der Königsklasse in Portugal nachgereist, nachdem er in München seine Reha beendet hatte. Der Double-Gewinner hatte gehofft, den Rechtsverteidiger im Falle eines Weiterkommens gegen den FC Barcelona in Lissabon noch einsetzen zu können. Das Finale findet am 23. August statt.

+++ Bayern-Trainer Flick: "Wir wollen ganz oben stehen" +++

Der FC Bayern steht zum zwölften Mal im Halbfinale der Champions League. Nach dem spektakulären 8:2 gegen den FC Barcelona zum Start ins Finalturnier in Lissabon ist das Ziel klar: Der Titel soll her.

Trainer Hansi Flick ist mit seinem Team 2020 weiter ungeschlagen. Seit der letzten Niederlage im Dezember 2019 gab es in 28 Pflichtspielen 27 Siege und ein Remis. Gegen Barça gelang der 19. Sieg in Serie.

Flick ist ob des grandiosen Auftritts seiner Mannschaft hin- und hergerissen. Es gilt, den Moment zu genießen, das Selbstvertrauen mitzunehmen ins Halbfinale - und zu mahnen. "Wir wissen alle, gerade auch die vielen erfahrenen Spieler, dass im nächsten Spiel wieder die gleiche Leistung zu bringen ist. Darauf bereiten wir uns vor."

Der 55-Jährige spricht von einem "harten Stück Arbeit", macht allerdings keinen Hehl daraus, dass er Großes vorhat mit seiner Elf: "Jetzt geht es darum, dass sacken zu lassen und uns dann auf das nächste Spiel so vorzubereiten, um das, was wir wollen, auch zu schaffen: Ganz oben zu stehen."

Den heutigen Tag nutzt die Mannschaft zur Regeneration. Flick: "Am Sonntag kann man auch nicht in die Vollen gehen. Es ist wichtig, dass wir die Kräfte sammeln und der Akku wieder aufgeladen wird."

+++ Premiere: Drei deutsche Trainer im CL-Halbfinale +++

Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel: Erstmals stehen drei deutsche Fußballtrainer mit ihren Vereinen im Halbfinale der Champions League. Drei Trainer aus dem gleichen Land unter den letzten vier Teams hat es seit Einführung der Königsklasse 1992/1993 noch nie gegeben. Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Robert Lewandowski jagt erneut Müller-Rekord +++

Robert Lewandowski ist mal wieder auf Rekordjagd: Ein Tor noch in der Champions League, und er hat eine Uralt-Bestmarke von Bayern-Legende Gerd Müller eingestellt. Lesen Sie hier mehr dazu!

News vom 14. August

+++ Ungläubige Bayern-Profis staunen über die eigene Dominanz +++

Der FC Bayern demütigt den FC Barcelona in der Champions League und zieht durch einen 8:2-Erfolg in das Halbfinale der Champions League ein. Nach dem Spiel zeigen sich die Profis des Rekordmeisters euphorisch. Hier geht's zu den Stimmen!

+++ Bayern im Stadion angekommen, Flick setzt auf Perisic +++

Mittlerweile sind die Bayern im Stadion angekommen und auch die Aufstellung ist schon da, Perisic startet, Coman sitzt nur auf der Bank. Alle Infos zum Spiel gibt es im AZ-Liveticker.

+++ Anschwitzen im Teamhotel +++

In rund drei Stunden geht es los im Estadio da Luz! Am Mittag stand bereits das traditionelle Anschwitzen auf dem Programm. Stretching, Stabilisations- und Koordinationsübungen brachten die Bayern-Stars im Teamhotel schon auf Betriebstemperatur.

News vom 13. August

+++ Abschlusstraining im Estadio da Luz +++

Am späten Abend darf auch endlich der FC Bayern in Lissabon trainieren. Das Abschlusstraining läuft - alle Bayern-Stars sind dabei.

+++ Flick: Coman ist Startelf-Kandidat +++

Ein Kandidat für die Startelf ist hingegen Coman: "Kingsley ist auch dabei und kann spielen. Er ist zu 100 Prozent fit und daher für morgen eine Option für die Startelf." Der Franzose saß gegen Chelsea angeschlagen auf der Tribüne und konnte beim Viertelfinal-Einzug nicht mitwirken.

+++ Müller geht, Flick kommt +++

Und der Bayern-Coach hat gleich gute Nachrichten! Alle Bayern-Profis werden beim Abschlusstraining nachher dabei sein. Neben den zuletzt angeschlagenen Coman und Davies ist auch erstmals Pavard nach seiner Fußverletzung wieder dabei. "Benjamin Pavard hat alle Tests zuhause gut überstanden und ist nachgereist. Wir werden den nächsten Schritt machen und sehen, was nach dem Spiel ist. Für dieses Spiel steht er nicht zur Verfügung."

+++ Müller: "Habe ein gutes Gefühl" +++

Ebenso wie Ex-Kollege Vidal zeigt sich auch Müller optimistisch für das morgige Spiel: "Ich habe ein gutes Gefühl. Aber auf der anderen Seite steht keine Laufkundschaft. Sie haben exzellente Spieler in ihren Reihen, extrem viel Erfahrung und viele Titel gewonnen. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Deswegen freuen wir uns so drauf."

+++ Müller legt auf der PK los +++

Bei den Bayern ist Müller zuerst da. Gegen Barca bestreitet er sein 113. Champions-League-Spiel. Für den Ur-Bayer spielt dieser Fakt aber nur eine Nebenrolle: "Es ist etwas Schönes, wenn man nach der Karriere zurückblickt. Ich hoffe, noch ein paar Jahre zu spielen und mehrere Spiele zu machen, auch in der Champions League. In Anbetracht unserer morgigen Ziele ist das nur Schall und Rauch, das ist nur nebenbei interessant."

+++ Vidal richtet Kampfansage an Bayern +++

Der ehemalige Bayern-Profi Arturo Vidal vom FC Barcelona hat vor dem Champions-League-Duell mit seinem Ex-Klub eine Kampfansage geäußert. "Die Bayern haben großes Selbstbewusstsein. Sie haben in dieser Saison schon zwei Titel gewonnen. Aber morgen spielen sie nicht gegen einen Bundesliga-Gegner, sondern gegen den FC Barcelona", sagte der 33 Jahre alte Chilene am Donnerstag bei einer virtuellen Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining der Katalanen im Estádio da Luz in Lissabon.

Für Vidal, der von 2015 bis 2018 das Bayern-Trikot trug und früher auch für Bayer Leverkusen in der Bundesliga aktiv war, hat Barcelona "die beste Mannschaft der Welt". Er hoffe, dass man das am Freitag (21.00 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) in dem Viertelfinale im zuschauerlosen Stadion auch zeigen könne. "Es ist das wichtigste Spiel der Saison. Wir hoffen doch sehr, dass wir sehr weit kommen in diesem Turnier. Wir kennen Bayern. Es wird ein schönes, ein spannendes Spiel. Wir wissen, was zu tun ist", sagte Vidal, der für die Startelf nicht gesetzt ist.

+++ Bayern in Lissabon gelandet +++

Der Rekordmeister ist in Lissabon gelandet und bereits im Teamhotel angekommen. Später folgt die Pressekonferenz (19.45 Uhr mit Thomas Müller und Hansi Flick) und im Anschluss findet das Abschlusstraining statt (20.30 Uhr).

+++ Bayern reisen nach Lissabon - Pavard stößt wieder zum Team +++

So langsam wird es ernst für den FC Bayern. Nach dem Kurz-Trainingslager in Lagos hat sich der Bayern-Tross heute auf den Weg nach Lissabon gemacht. Dort steigt morgen im Estádio da Luz der Kracher gegen den FC Barcelona. Am Morgen ging es mit zwei Bussen vom Teamhotel zum Flughafen in Faro. Dort hob um 12.10 Uhr die Maschine Richtung Lissabon ab.

Zudem dürfen die Münchner in Lissabon auch einen Rückkehrer wieder in ihren Reihen begrüßen. Benjamin Pavard, der zuletzt zwei Wochen mit einer Bänderverletzung pausieren musste, stößt wieder zum Team. Der französische Verteidiger stieg am Vormittag gemeinsam mit den Bossen um Herbert Hainer und Karl-Heinz Rummenigge in München in den Flieger.

Dabei trug Pavard keine Stützmanschette mehr, sondern nur Kompressionsstrümpfe. Ein Einsatz gegen Barcelona kommt aber wohl noch zu früh. Ein erstes Lauftraining gestern an der Säbener Straße hatte der 24-Jährige vorzeitig abbrechen müssen.

News vom 12. August

+++ Grüße aus Lagos: Das Corona-Diktat +++

Man kann das Meer schon riechen, wenn man die Bayern-Hotelanlage "Cascade" betritt. Von der Algarve-Küste kommt in regelmäßigen Abständen eine kräftige Böe herübergeweht, die die Temperaturen erträglich macht. Und die herrlich duftet nach Ferien und Leichtigkeit.

Lagos ist ein Urlaubsparadies, in normalen Zeiten wäre jetzt gerade Hochsaison. Aber was ist derzeit schon normal? In meinem Hotel, das ziemlich leer ist, darf ich nur mit Maske und Einmalhandschuhen zum Buffet. Am Strand tun sich große Lücken zwischen den Urlaubern auf – und das Bayern-Hotel wird noch strenger bewacht als sonst.

Rund um das Trainingsgelände sind Bodyguards postiert, zusätzlich zum eigenen Sicherheitspersonal. Und wenn ein Spieler oder Betreuer den Weg vom Hotel zum Rasenplatz überquert, muss der komplette Reportertross beschleunigen oder stehen bleiben, um ja nicht zu nah an die Mannschaft heranzukommen.

Corona diktiert den Sommer – auch hier in Lagos.

+++ Finale mit deutscher Beteiligung im Free-TV +++

Sollte ein deutsches Fußball-Team das Finale der Champions League erreichen, wird das ZDF das Spiel am 23. August live aus Lissabon übertragen. Darauf hat sich der Sender mit der Europäischen Fußball-Union UEFA und den Rechtehaltern Sky und DAZN vor dem Start des Finalturniers am Mittwoch in Lissabon geeinigt. Im Viertelfinale ist neben den Bayern auch noch RB Leipzig vertreten.

"Wir drücken Bayern und Leipzig die Daumen für das Finalturnier und freuen uns, wenn wir unseren Zuschauern hochklassigen Live-Fußball anbieten können. Ein deutsch-deutsches Finale wie 2013 wäre großartig", sagte Sportchef Thomas Fuhrmann in einer Mitteilung des ZDF. Sollte das Champions-League-Finale ohne deutsche Beteiligung stattfinden, wird es nicht vom ZDF übertragen. In dieser Konstellation konnte keine Einigung erzielt werden.

+++ Gutes Omen? Schiri aus Triple-Halbfinale leitet Barca-Kracher +++

Wenn das kein gutes Omen für den FC Bayern ist: Der Slowene Damir Skomina leitet am Freitag (21.00 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) beim Finalturnier der Champions League in Lissabon das Viertelfinale zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Barcelona. Die Ansetzung des Finalschiedsrichters der Vorsaison gab die Uefa am Mittwoch bekannt.

Der 44 Jahre alte WM-Referee war wiederholt bei Königsklassen-Spielen beider Teams im Einsatz - auch schon in einem direkten Duell. Am 1. Mai 2013 gewannen die Münchner das Halbfinal-Rückspiel mit 3:0 beim FC Barcelona und zogen ins Endspiel gegen Borussia Dortmund ein. Am Ende der Spielzeit stand unter Jupp Heynckes das historische Triple.

Arjen Robben, Gerard Piqué (Eigentor) und Thomas Müller sorgten damals für die Münchner Treffer. Das Hinspiel hatten die Bayern sogar mit 4:0 gewonnen. In diesem Jahr ist der Modus anders: Die Entscheidung über den Halbfinaleinzug fällt in einem einzigen Spiel. Das Finalturnier in Lissabon ist bis zum 23. August terminiert.

+++ Davies fehlt beim Training - Zirkzee wieder dabei +++

Nachdem die Bayern-Stars gestern einen freien Nachmittag genießen durften, war heute wieder Schwitzen angesagt. Um 11 Uhr Ortszeit bat Hansi Flick zum Teamtraining. Auffällig dabei: Alphonso Davies schaute nur zu. Der 19 Jahre alte Kanadier ist angeschlagen, sein Einsatz im Viertelfinale gegen den FC Barcelona ist laut Flick aber nicht gefährdet: "Die Adduktoren sind ein bisschen verhärtet. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme."

Doch an der Verletzungsfront gibt es auch positive Neuigkeiten: Joshua Zirkzee mischte am Mittwoch wieder im Training mit. Zuvor hatte der Mittelstürmer mit einer Blessur am Fuß pausieren müssen. Somit steigen die Chancen, dass Zirkzee gegen Barcelona wieder im Kader steht.

Deutlich schlechter sieht es dafür bei Benjamin Pavard aus. Der Außenverteidiger, der sich zu Beginn der Vorbereitung auf das Champions-League-Turnier eine Bandverletzung zugezogen hat, musste seine erste Laufeinheit heute Mittag vorzeitig abbrechen.

News vom 11. August

+++ Freier Nachmittag: Bayern-Stars gehen plantschen im Meer +++

Nach einer geheimen Taktik-Einheit hat Hansi Flick seiner Mannschaft am Nachmittag freigegeben. Einige Stars nutzten die Möglichkeit für eine Abkühlung im Meer und Entspannung am Strand.

Gut für die Bayern: Die Bucht mit türkisblauem Meer ist nur einen kurzen Fußmarsch entfernt, dafür müssen die Spieler lediglich einen Abhang hinuntergehen.

+++ Goretzka: Wechsel zum FC Bayern "nie bereut" +++

Im Pressetalk am Dienstag sprach Bayern-Star Leon Goretzka unter anderem über seine bisherigen Eindrücke vom Kurztrainingslager sowie den kommenden Gegner Barcelona. Die Kernaussagen:

Leon Goretzka über ...

... den Bundesliga-Start ohne Fans: "Glaube, das ist völlig klar, dass wir uns die Fans zurück ins Stadion wünschen. Trotzdem steht die Gesundheit weiterhin über allem. Wir haben auch steigende Infektionszahlen. Ich bin ein Freund davon, der Politik da auch ein Stück weit zu vertrauen. Die haben bisher einen fantastischen Job gemacht. "

... die Stimmung im Team: "In der Tat ist das so ein klassischer Ort für ein Trainingslager. Nur machen wir nicht ganz so intensives Training. Die wenigsten sind hier auf dem Zimmer, sondern wir verbringen Zeit zusammen."

... Flicks Turniererfahrung: "Mit Sicherheit wird das helfen. Ich glaube auch, dass wir damit die perfekte Entscheidung getroffen haben. Wir haben hier die perfekten Rahmenbedingungen."

... die Form von Barcelona: "Ich glaube, schlagbar ist für uns jeder Gegner. Trotzdem wissen wir natürlich, dass da eine sehr gute Mannschaft auf uns wartet mit Weltklasse-Spielern. Aber wir reisen da mit einer breiten Brust an, die wir uns im letzten Dreivierteljahr erarbeitet haben. Letztendlich sind wir da schon positiv gestimmt."

... das Barca-Interesse vor dem Bayern-Wechsel: "Habe mir damals bewusst lange Zeit genommen. Ich hatte ja einige Optionen, auch bei Schalke zu bleiben. Ich habe mir alles angehört und mich bewusst für Bayern entscheiden. Das habe ich nie bereut, das so entschieden zu haben."

... die Ergänzungsspieler: "Gerade in den vergangenen Wochen hat man gesehen, wie zum Beispiel, als Lewy und Thomas gesperrt waren, dass die Jungs bereit sind. Das sind dann schöne Geschichten wie mit Alvaro, Coco und Niklas. Das zeigt auch einfach, dass im Moment sehr viel funktioniert. Auch abseits des Spieltags ist es wichtig, eine hohe Qualität zu haben und das ist momentan einfach gegeben."

... das Duell mit Barcelona: "Wir sind in der Champions League in den K.o.-Spielen. Da gibt es keinen einfachen Weg mehr. Wir sind hier in Portugal in der Sonne und bereiten uns auf ein K.o.-Spiel vor. Viel mehr geht nicht. Wir sind heiß darauf, das Spiel zu spielen."

... die aktuelle Form der Bayern: "Wir schaffen es, neben der individuellen Qualität, auch als Team aufzutreten. Jeder ist bereit, nach hinten zu arbeiten. Und diese Intensität gegen den Ball macht dann auch den Unterschied im Vergleich zu früher, als man sich auf seine eigenen Qualitäten verlassen hat."

+++ Goretzka ist da - PK beginnt +++

Goretzka hat bereits Platz genommen, pünktlich geht es los. Der Mittelfeld-Spieler wird gleich zum Torhüter-Duell Neuer gegen Ter Stegen gefragt:

"Ich glaube man kann schon sagen, dass das die beiden besten Torhüter der Welt sind. Ich habe das Glück mit beiden in der Nationalmannschaft zu spielen. Es tut gut, Manuel hinten drinnen zu haben. Das gibt uns Sicherheit. Auch Marc hat sich in Barcelona zu einem Weltklasse-Torhüter entwickelt. Da sind wir als Deutschland schon gesegnet."

+++ Erste Trainingseinheit beendet - Goretzka gleich im Talk +++

Für die Bayern-Profis stand heute bereits ein Training auf dem Programm. In wenigen Minuten wird Leon Goretzka über die schweißtreibende Einheit berichten.

+++ Rummenigge zeigt sich begeistert von Champions-League-Modus +++

Karl-Heinz Rummenigge erwartet durch das Finalturnier der Champions League einen besonders packenden Titelkampf in der Königsklasse. "Der größte Thrill für den Fan ist natürlich das K.o.-System. Bei zwei Spielen setzt sich aus Erfahrung eigentlich immer die bessere Mannschaft durch, in einem K.o.-Spiel ist alles möglich", sagte der Vorstandschef des FC Bayern am Dienstag in München. "Das Format ist eigentlich das, was wir von der Weltmeisterschaft kennen. Das ist wie eine europäische Club-WM. Es treffen die besten europäischen Mannschaften aufeinander."

+++ Tag zwei: Goretzka spricht im Pressetalk +++

Trainingstag zwei in Lagos! Mittelfeld-Star Leon Goretzka schildert ab 15 Uhr im Pressetalk seine bisherigen Eindrücke aus Portugal, trainiert wird selbstverständlich auch.

Denn Coach Hansi Flick hat noch einige Aufgaben zu lösen, ehe es am Freitag gegen den FC Barcelona geht. Wer stoppt beispielsweise Wunderstürmer Lionel Messi? Die AZ gibt einen Überblick über Flicks Algarve-Agenda.

News vom 10. August

+++ Hummels glaubt an Bayern-Triple +++

Mats Hummels traut seinem Ex-Klub Bayern München den Gewinn des Champions-League-Titels zu. "Sie haben eine beeindruckende Rückrunde gespielt. Für mich sind sie einer der zwei, drei Topfavoriten", sagte Hummels im Trainingslager von Vizemeister Borussia Dortmund in Bad Ragaz/Schweiz.

Ein Erfolgsgarant der Bayern ist für Hummels Robert Lewandowski. "Er ist für mich gerade der beste Mittelstürmer der Welt. Benzema darf auch mitreden, aber Lewy ist der Beste", sagte Hummels und ergänzte: "Er hat alles. Er spielt mit, schießt Tore und arbeitet für die Mannschaft. Ich habe nicht mehr Ansprüche an einen Spieler." Die Münchner greifen beim Finalturnier in Lissabon nach ihrem zweiten Triple nach 2013. Im Viertelfinale wartet am Freitag (21.00 Uhr bei Sky und im AZ-Liveticker) der FC Barcelona.

+++ Trainingsfrei am Nachmittag +++

Nach dem ersten schweißtreibenden Training am Montagmittag bei rund 35 Grad, gönnt Trainer Hansi Flick seinen Spielern einen freien Nachmittag. Am Dienstag und Mittwoch folgen weitere Einheiten, ehe es am Donnerstag nach Lissabon geht. Dort findet am Abend das Abschlusstraining im Estádio da Luz statt.

+++ Boateng und Coman wieder dabei +++

Das erste Training in Portugal ist absolviert! Auch die zuletzt angeschlagenen Jérôme Boateng und Kingsley Coman waren am späten Montagvormittag bei der Übungseinheit auf dem Rasenplatz im Hotelkomplex "Cascade" in Lagos dabei.

Vor den Augen der Vorstandsmitglieder Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic absolvierte Abwehrchef David Alaba nur eine Laufeinheit. Der Einsatz des Österreichers gegen Barça sei aber nicht gefährdet. Im Teamtraining fehlte auch der noch angeschlagene Nachwuchstorjäger Joshua Zirkzee.

+++ Bayern nimmt Vorbereitung auf Barcelona auf +++

Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Newsblog zum Kurztrainingslager des FC Bayern an der Algarve. In den nächsten Tagen informieren wir Sie hier über alle wichtigen Vorkommnisse im Hinblick auf das Finalturnier der Champions League in Lissabon.

Bereits am Sonntagabend haben die Münchner ihr Quartier in Lagos bezogen. Am Montag findet die erste Trainingseinheit auf der Triple-Mission statt.