Lissabon - Serge Gnabry verließ das Estádio José Alvalade mit einer klaren Botschaft an Paris Saint-Germain. "Wir wollen das Triple unbedingt gewinnen und werden am Sonntag alles geben, um den Titel zu holen", sagte der Nationalspieler nach seiner Zwei-Tore-Gala (AZ-Note 1) beim 3:0 (2:0) des FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon. Am Mittwochabend fiel der Jubel noch dezent aus, wie Joshua Kimmich verriet: "Es war weniger eine Feier in der Kabine, sondern mehr schon so, dass der Fokus auf dem Finale liegt."