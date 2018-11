Finale Folgen ab April 2019 "Game of Thrones"-Regisseur enthüllt Fake-Drehs und "Gestapo-Methoden"

Mit einem drastischen Vergleich hat Regisseur David Nutter die immensen Sicherheitsvorkehrungen am Set der verbliebenen sechs "Game of Thrones"-Folgen offenbart. Die Macher seien ans Äußerste gegangen, um keine Informationen über das Ende durchsickern zu lassen und "es an einen Punkt getrieben, an dem es wie bei der Gestapo" zuging, so Nutter gegenüber der Seite "Huffpost UK".