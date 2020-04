Finale am 04. April "Deutschland sucht den Superstar" 2020: Die Aufreger der 17. Staffel

Anders als Bibert zeigte Naidoo für seinen Rauswurf allerdings Verständnis: "Ich denke, die müssen einfach nur tun, was sie tun müssen, um die Show weiterzumachen. Da kann man dann, glaube ich, mit so einer Meinung, die ich da vertrete, wahrscheinlich nicht so gut agieren", sagte der Sänger laut dem Medienmagazin "DWDL.de" in einem Video-Interview mit dem Journalisten und Rechtspopulisten Oliver Janich. Naidoo deutete zudem an, dass der Rauswurf Werbung für ein angekündigtes "patriotisches" Album sei. Er habe gewusst, "dass ich mit dem Album, das ich jetzt hier habe, auch ein Album habe - würde ich mal sagen - wo ich danach vielleicht nicht mehr die Chance bekomme, in so einer Show mitzumachen und deswegen habe ich die Chance wahrgenommen."