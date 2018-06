Final-Playoffs Spiel eins: Bayern verliert Overtime-Krimi gegen Berlin

München - ALBA Berlin hat das erste Gipfeltreffen um die deutsche Basketball-Meisterschaft beim FC Bayern gewonnen und den Grundstein für die erste Meisterschaft seit zehn Jahren gelegt. In einem echten Final-Thriller feierten die Berliner am Sonntag beim 106:95 (87:87, 46:38) in München in der Verlängerung den wichtigen Auftaktsieg in der Playoff-Serie.