FC Bayern gegen Alba Berlin: Spiel zwei der Final-Serie

Eine Gala-Vorstellung wird nun in Berlin dringend nötig sein, um nicht schon am Sonntag in Spiel drei im Audi Dome unter Siegzwang zu geraten. "Wir haben die Niederlage alle ganz gut verdaut", erzählt Barthel, mit 17 Punkten zweitbester Scorer seines Teams nach Nihad Djedovic, "es gab jedenfalls keine hängenden Köpfe am Tag danach. Wir müssen die Enttäuschung jetzt in positive Energie umwandeln. Jeder weiß selbst, was er besser machen kann. Es ist nur eine Niederlage, noch ist nichts verloren, und Comebacks haben wir schon in mehreren Spielen gezeigt. Wir trauen uns zu, in Berlin zu gewinnen - schließlich haben wir das in dieser Saison schon mal geschafft."