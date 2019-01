Die Unfallszenen, die die Beamten schildern, klingen wie aus einem schlechten Film: Der Porsche krachte demnach nach dem missglückten Überholmanöver gegen eine schräge Schneewand, die an einer Leitplanke aufgrund von Schneearbeiten liegengeblieben war, schlug darauf noch mindestens zwei Mal im Schnee auf dem Grünstreifens ein und durchschlug dann in einer Höhe von etwa sechs Metern einen rund 20 Zentimeter starken Baum. An einem weiteren Baum blieb der Wagen - in etwa vier bis sechs Metern Höhe - schließlich hängen.