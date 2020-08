Filmproduzent Trevor Engelson Herzogin Meghans Ex-Mann ist zum ersten Mal Vater geworden

Vaterfreuden bei Filmproduzent Trevor Engelson (43): Der Ex-Mann von Herzogin Meghan (39) und seine Frau Tracey Kurland (33) sind Eltern einer Tochter geworden, wie die US-Seite "Us Weekly" berichtet. Die Kleine heißt demnach Ford Grace. Laut der "Washington Time" gab Engelson am Donnerstag (27.08.) auf seinem privaten Instagramprofil die Nachricht selbst bekannt. "Es stellt sich heraus, dass 2020 doch kein so schlechtes Jahr ist!", schrieb er. "Meine Frau ist eine wunderbare Kämpferin ... Ich bin offiziell der glücklichste Mann, den ich kenne."