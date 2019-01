Filmpremiere in Paris Schauspielerin und Model Lily-Rose Depp im Lässig-Look

Sie ist erst süße 19 Jahre jung und doch schon ein echter Fashion-Profi. Das demonstrierte die französische Schauspielerin Lily-Rose Depp nun bei der Premiere ihres neuen Films "Les Fauves" am Donnerstag in Paris. Sie kombinierte eine schwarze, weit ausgeschnittene und taillierte Lederjacke zu einer schlichten schwarzen Hose. Besondere Highlights in dem dunklen Ensemble setzte sie mit einem cremefarbenen, ebenfalls tief dekolletierten Top, das unter der Jacke hervorblitzte, sowie mit goldenen High Heel Peeptoes.