Filmpremiere in Los Angeles Michael Douglas: Mit Sohn Cameron gut gelaunt auf dem roten Teppich

Am Montag feierte Marvels nächster Superheldenfilm "Ant-Man and the Wasp", der in Deutschland am 26. Juli in den Kinos startet, in Los Angeles Premiere. Mit dabei war auch Hollywood-Star Michael Douglas (73, "Basic Instinct"), der wie bereits im Vorgänger "Ant-Man" (2015) als Henry "Hank" Pym zu sehen ist. Der rote Teppich war für den 73-Jährigen eine Familienangelegenheit: Er posierte gut gelaunt mit seinem ältesten Sohn Cameron Douglas (39) für die Fotografen.