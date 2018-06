Landshut - Große Wellen hat es geschlagen, als der Footballer Silas Nacita seine Liebeserklärung an Landshut via YouTube ins Netz gestellt hat. In den höchsten Tönen lobt er die Stadt: Landshut ist wunderschön, so gemütlich, so zauberhaft. Er stellt sogar die Vermutung auf, dass Landshut die schönste Stadt Deutschlands sein könnte.