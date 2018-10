Fieser Tweet von TV-Moderator Daniel Craig unmännlich? "Captain America" eilt "James Bond" zu Hilfe

Morgan hatte ein Bild von Craig gepostet, auf dem der Bond-Darsteller zugegeben etwas zerzaust dreinblickt und auf dem er sein erst wenige Wochen altes Baby in einer Trage an seiner Brust trägt. Dazu schrieb Morgan entsetzt: "Oh 007.. du nicht auch noch?!!!" sowie "entmannter Bond". Was so unmännlich daran sei, dass Craig als guter Vater seinen Teil zur Sorge um das Kind mit Rachel Weisz (48) beiträgt, das wollen seither viele Nutzer bei Twitter von Morgan wissen - darunter auch Chris "Captain America" Evans.