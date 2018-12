Gröbenzell - Der Mann wollte in seiner Garage in der Straße Am Zillerhof in Gröbenzell (Lkr. Fürstenfeldbruck) an einem Auto herumwerkeln und hat dafür einen mit Gasflasche betriebenen Heizstrahler aufgestellt. Als der 38-Jährige nach kurzer Abwesenheit gegen 20.40 Uhr die Garage wieder betrat, brannte es bereits.