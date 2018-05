München/Altstadt – Den lauen Sommerabend wollten drei Studenten einer Verbindung in der Altstadt auf dem Dach genießen. Die jungen Leute, zwei Münchner und ein Wolfratshauser, kletterten deshalb vom Dach ihres Wohnheims in der Marienstraße auf das eines angrenzenden Bürogebäudes am Thomas-Wimmer-Ring-1.