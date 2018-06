Isarvorstadt: Zwei Autos brennen komplett aus

Am Samstagmorgen war die Feuerwehr zu einem weiteren gefährlichen Brand gerufen worden. Gegen 3 Uhr in der früh standen in der Pestalozzistraße zwei geparkte Autos in Flammen. Laut Feuerwehr war zunächst ein Mercedes in Brand geraten, die Flammen griffen anschließend auf einen VW-Transporter über. Passanten hatten den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz bekamen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr die Sache schnell in den Griff und löschten mit einem C-Rohr.