Feuer in Kalifornien Kanye West und Kim Kardashian spenden 500.000 Dollar

Kardashian trat am Mittwoch in der Show von Ellen DeGeneres (60) auf und kündigte dabei die Spende an. Dazu zählten auch 100.000 Dollar, die an einen Feuerwehrmann gingen, dessen eigenes Haus niedergebrannt war. Die Villa von Kardashian und West, die angeblich 60 Millionen Dollar wert sein soll, wurde von privaten Feuerwehrmännern geschützt. Das Feuer habe bereits das Tor erreicht, erzählte Kardashian in der Show, "zum Glück hatten wir genau dort Feuerwehrleute, die uns geholfen haben, das Feuer zu löschen". Zurück konnten sie bisher allerdings nicht, noch sei der Rauchgeruch zu stark, erklärte sie.