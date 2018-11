Geretsried - Nach dem Brand in einem Seniorenheim in Geretsried in der Nacht zum Dienstag, ist eine 80-jährige Frau gestorben. Am Montagabend gegen 22.20 Uhr war das Feuer im Zimmer der Bewohnerin ausgebrochen. (Lesen Sie hier: 1,51 Promille! 14-Jähriger liegt regungslos am Bahnsteig)