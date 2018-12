München - Mehrere Wohnmobile brannten in der Nacht zum Sonntag in der Zenettistraße aus. Als die, von mehreren Anrufern alafrmierte, Feuerwehr vor Ort eintraf, standen bereits zwei Wohnmobile in Flammen. Das Feuer sprang auch auf einen daneben stehenden Überseecontainer über, dessen Inhalt sich ebenfalls entzündete.