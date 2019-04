Sprecher von Notre-Dame: "Alles brennt. Vom Dachstuhl wird nichts übrig bleiben"

"Alles brennt", sagte André Finot, der Sprecher von Notre Dame. "Von dem Dachstuhl, der zu einem Teil aus dem 19. Jahrhundert und zum anderen Teil aus dem 13. Jahrhundert stammt, wird nichts übrig bleiben". Ob die Flammen auch das Gewölbe erreichen werden, das die Kathedrale schützt, sei noch unklar.

Pariser Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach auf Twitter von einem "fürchterlichen Brand". Die Feuerwehr versuche, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auf Bildern war zu sehen, wie der Dachstuhl rund um ein Baugerüst in Flammen stand.

Frankreichs Präsident Emanuel Macron hat wegen des Brandes seine geplante Rede an die Nation abgesagt und sich auch via Twitter erschüttert an seine Landsleute gewandt. "Notre-Dame de Paris steht in Flammen. Eine ganze Nation ist aufgewühlt. Wir denken an alle Katholiken und alle Menschen in Frankreich. Wie all unsere Landsleute, bin ich heute abend sehr traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen." Mittlerweile ist er an der Kathedrale eingetroffen, um sich direkt vor Ort ein Bild der Lage zu machen.

Mittlerweile hat sich auch US-Präsident Donald Trump per Twitter zu Wort gemeldet und gibt Tipps, wie man den Brand am besten löschen sollte.

Die Bundesregierung und deutsche Politiker haben ebenso bestürzt auf den Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame reagiert. "Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre-Dame zu sehen", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend auf Twitter. "Notre-Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden."

Weltweit haben zahlreiche Stars via Twitter ihr Mitleid und Bedauern ausgedrückt.

Medienberichten zufolge konnte eine heilige Reliquie, eine Dornenkrone, von der vermutet wird, dass sie einst Jesus Christus am Kreuze getragen haben soll, rechtzeitig aus der brennenden Kathedrale in Sicherheit gebracht werden.

Kathedrale Notre-Dame brennt - Sind Renovierungsarbeiten schuld?

Die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und zieht jedes Jahr Millionen von Menschen an. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité.

Die Geschichte von Notre Dame reicht weit zurück bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts. Bis zur Fertigstellung vergingen fast 200 Jahre. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.