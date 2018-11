Statt für Badespaß entschied sich der Mann in der Therme von Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) eher für reichlichen Alkoholgenuss, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Gast trank nach eigener Aussage mehrere Weißbiere und Cocktails - obwohl er Medikamente nahm. Weil er stark berauscht war und bereits unter Kreislaufproblemen litt, brachten Mitarbeiter den 26-Jährigen zum Ausgang. Dort konnte er sich aber nicht mehr an seine Geheimzahl erinnern, um die Rechnung für seine Getränke zu begleichen.