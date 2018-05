München - Wahrscheinlich durch den Einfluss des Alkohols vergaßen die beiden Jugendlichen (17, 19), dass Fangen spielen ja eigentlich ein Spiel für jüngere Kinder ist. Vielleicht dachten sie sich aber auch gerade deshalb erschwerte Bedingungen aus und benutzten die parkenden Autos auf dem Großparkplatz in der Konrad-Zuse-Straße in Unterschleißheim als Parcours. "Dadurch wurden bei den Fahrzeugen entsprechende Sachschäden verursacht", teilte die Polizei am Sonntag mit.