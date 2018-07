Am vergangenen Donnerstag sollte der Jugendliche wieder Kleidungsstücke klauen – diesmal in einem Geschäft in der Kaufinger Straße. Dabei wurde er jedoch von Ladendetektiven aufgehalten, die den Diebstahl bemerkten. Bei der Befragung durch die Polizei verstrickte sich der 15-Jährige zunächst oft in Widersprüche. Am Abend ging er dann jedoch mit seiner Mutter zur Polizei und gestand, dass er seit einiger Zeit zu den Diebstählen gezwungen wurde. Der 18-Jährige ist bei der Polizei als jugendlicher Intensivtäter geführt.