Panik in der St.-Pauls-Kirche

"Er rief gestikulierend und lärmend nicht verständliche Worte, wodurch sich die Messebesucher, die sich in Hörweite befanden, erschraken", teilte die Polizei mit. Weil einige Kirchenbesucher daraufhin fluchtartig das Gotteshaus verlassen wollten, wurden 24 Menschen "minimal" verletzt. Laut Augenzeugen sollen sich etwa 500 Menschen in der Kirche befunden haben. Wegen des Einsatzes war der Bavariaring für knapp zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.