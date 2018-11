München - Bereits auf Höhe des Flughafens war ein 58-jähriger Münchner am Mittwochnachmittag in einer S8 auffällig geworden: Er hatte laut herumgeschrien und auch rassistische Beleidigungen von sich gegeben. Am Ostbahnhof zog der Mann dann auch noch ein Messer und bedrohte mehrere Personen damit, woraufhin die Polizei verständigt wurde.