München - In Zamdorf hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Haus in der Rhönstraße lichterloh gebrannt. Bewohner eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses verständigten gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr. Ein Bewohner warnte seine Nachbarin, beide konnten den Flammen entkommen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt, der Schaden beträgt rund eine halbe Million Euro.