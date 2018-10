München - Das Tierheim München will mit festlichen Klängen die dunkle Jahreszeit einläuten und lädt zum Benefizkonzert ein. In der Heilig Geist Kirche am Viktualienmarkt gibt es am 9.November unter dem Motto "Festlichen Barockmusik im Herzen Münchens" unter anderem die Sopranistin Margriet Buchberger zu hören. Unterstützung bekommt die Tierfreundin heuer an der Violine von Živa Ciglenečki und an der Orgel von Martin Heß.