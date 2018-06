Tollwood 2018: Konzerte in der Musik-Arena

Do 28.6: Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi und Faber, € 34,72

Fr 29.6: Fritz Kalkbrenner, € 33,02

Sa 30.6: dicht & ergreifend, € 29,92

So 1.7: Lina, € 34,80

Mi 4.7: Savas & Sido, € 48,03

Do 5.7: The Cat Empire & Babylon Circus, € 42,90

Fr 6.7: Ringlstetter und Pam Pam Ida, € 37,90

Sa 7.7: Dieter Thomas Kuhn, € 36

So 8.7: Gregor Meyle, € 37,50

Mo 9.7: Michael Patrick Kelly, € 46,30

Di 10.7: Earth, Wind & Fire, NoMBe,€ 64,90

Lesen Sie hier: Mehr Meldungen über das Tollwood-Festival