Er hätte die Bar nie Paris Bar genannt, hätte er nicht das alte Schild wiedergefunden. Auch die alte, massive und recht hässliche Tür ist wieder aufgetaucht. Nur wurde das Gebäude mittlerweile so umgebaut, dass Wanja Belaga nicht weiß, was er mit der massiven Tür anstellen soll. Ihm wird schon was einfallen. Denn wenn man ihm so zuhört, wie er von seinen Plänen für die Paris Bar spricht, dann klingt das schon sehr kreativ.