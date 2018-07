Fest am 9. Juli Wer wird Taufpate von Prinz Louis? Auf Meghan setzt niemand mehr

Es sieht nicht sehr gut aus für Herzogin Meghan (36)... Am 9. Juli wird die Taufe von Prinz Louis, dem dritten Kind von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36), in der königlichen Kapelle im St. James's Palace stattfinden. Und noch rätseln die Briten, wer Taufpate für den kleinen Royal wird, der am 23. April zur Welt kam. Dass es mehrere Personen sein werden, steht wohl fest, wen die Eltern dafür vorgesehen haben, das ist aber noch streng vertraulich. Allerdings haben die Untertanen da so ihre Vermutungen.