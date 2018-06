Sommer, Sonne, Stars! Den offiziellen Beginn der schönsten und wärmsten Zeit des Jahres feierten die Prominenten beim "Raffaello Summer Day" in Berlin. Zahlreiche VIPs kamen zu dem großen Glamour-Event, das in diesem Jahr in der "Villa von der Heydt" zugunsten des Kinderprojekts "Die Arche" stattfand.