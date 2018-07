Fernab der Klatschpresse 7. Todestag von Amy Winehouse: Neuer Bildband zeigt sie privat wie nie

Brian Jones, Jimi Hendrix, Kurt Cobain: Sie alle gehören dem tragischen "Club 27" an. Am 23. Juli 2011 wurde auch Soul-Sängerin Amy Winehouse (1983-2011, "Back to Black") Mitglied. Sie starb im Alter von nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Während die Britin mit melancholischen Klängen und dramatischen Auftritten internationale Erfolge feierte, zeigt ein neuer Bildband sie nun von einer ganz anderen Seite - fast schon losgelöst und frei.